Soldados israelíes disparan a los cascos azules en Líbano sin causar heridos, dice FINUL

2 minutos

Beirut, 10 dic (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) aseguró este miércoles que soldados israelíes a bordo de un tanque dispararon el martes contra los cascos azules, una acción en la que nadie resultó herido.

«Ayer, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel a bordo de un tanque Merkava dispararon contra las fuerzas de paz que patrullaban la Línea Azul en sus vehículos cerca de Sarda», en el sur del Líbano, indicó la FINUL en un comunicado.

«Se disparó una ráfaga de ametralladora de diez proyectiles sobre el convoy y otras cuatro ráfagas de diez proyectiles en las cercanías», indicó la misión, que añadió que «nadie resultó herido».

Los cascos azules solicitaron al Ejército israelí que «cesaran los disparos a través de los canales de enlace de la FINUL».

Y es que los soldados israelíes habían sido «informados con antelación de la ubicación y el horario de la patrulla, siguiendo la práctica habitual para las patrullas en zonas sensibles cerca de la Línea Azul», en referencia a la frontera de facto entre los dos países.

Al respecto, aclaró que tanto las fuerzas de paz como el tanque del Ejército israelí «se encontraban en territorio libanés en ese momento».

Por último, recordó que los ataques «contra las fuerzas de paz o en sus inmediaciones constituyen graves violaciones de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad».

Además, en una situación que calificó de «delicada», la misión instó al Ejército israelí a «cesar su comportamiento agresivo y los ataques contra las fuerzas de paz que trabajan para restablecer la estabilidad a lo largo de la Línea Azul».

El mes pasado, la FINUL anunció que desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel hace un año han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del acuerdo entre ambos países, que puso fin al conflicto iniciado en 2023.

La misión de la ONU tiene entre sus cometidos contabilizar las violaciones en su área de operaciones, que va desde el río Litani hasta la línea divisoria y, por tanto, no incluye los ataques israelíes ocurridos más al norte de esa corriente de agua, bastante frecuentes, ni en el este del país.

Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego y, tras la entrada en vigor de un cese de hostilidades en la Franja de Gaza el mes pasado, intensificó significativamente sus bombardeos contra presuntos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá. EFE

