Soldados israelíes matan a dos jóvenes palestinos en Cisjordania, uno de ellos menor

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Jerusalén, 22 jun (EFE).- Soldados del Ejército israelí mataron a tiros este lunes a dos palestinos, uno de ellos menor de edad, cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón (al sur de este territorio palestino ocupado).

Según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa, las víctimas fueron identificadas como Reda Sami Hasan Awad, de 15 años, e Isa Arafat Ismail Awad, de 19.

Ambos perdieron la vida tras ser disparados por las fuerzas israelíes en las inmediaciones del asentamiento colono de Karmei Tzur y de la aldea palestina de Beit Omar, cerca de la ciudad de Hebrón.

Además, según recoge este medio, un tercer adolescente resultó herido, tras lo que fue trasladado a un hospital cercano. Su condición, afirma Wafa, es estable.

Consultado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado acerca de estos hechos.

Por su parte, el grupo islamista Hamás condenó el incidente en sus canales, calificándolo como una «continuación de los crímenes atroces del gobierno de ocupación (israelí) que persigue el asesinato y el terrorismo, y de sus desesperados intentos por sofocar la arraigada resistencia en Cisjordania».

La violencia contra los palestinos en este territorio se ha incrementado en los últimos tres años y la Policía de Frontera o las fuerzas israelíes no la contienen, mientras que cada vez es más frecuente que colonos armados con uniforme militar -aunque no estén de servicio- sean quienes perpetran los ataques.

Al menos 55 palestinos han muerto por ataques israelíes (de soldados o colonos) en Cisjordania en lo que va de año según el último recuento publicado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que no incluye aún los datos de junio. Del total, 12 son menores. EFE

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