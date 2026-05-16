Soldados israelíes matan a un palestino en el campo de refugiados de Yenín (Cisjordania)

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Jerusalén, 16 may (EFE).- Tropas israelíes mataron este sábado a un palestino de 34 años en el campamento de refugiados de Yenín (norte de Cisjordania), que permanece ocupado militarmente por una operación del Ejército de Israel desde hace más de un año.

«El joven Nur al Din Kamal Hassan Fayyad (34 años) murió por balas de las fuerzas de ocupación en el campo de Yenín», recoge el comunicado difundido esta mañana por el Ministerio de Sanidad palestino.

Hacia las 6.00 hora local (3.00 GMT), la Media Luna Roja alertó de que sus equipos estaban atendiendo a un joven del campamento sin respiración ni pulso que había recibido un disparo en la cadera, al que trasladó al hospital.

Un total de 65 palestinos han muerto en ataques del Ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín desde el 21 de enero de 2025, día en que Israel lanzó una macrooperación contra las milicias locales en el norte de Cisjordania que tuvo su epicentro en este campamento, conocido como uno de sus bastiones.

La invasión de los campos de refugiados, que se extendió posteriormente a los campamentos vecinos de Tulkarem y Nur Shams (noroeste) se trata de la operación más larga en Cisjordania desde la Segunda Intifada (2000-2005).

Consultado por EFE, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre la muerte de Fayyad.

El fallecido, residente en Wadi Burqin (a las afueras de Yenín), intentó entrar al campo de refugiados, momento en el que los soldados abrieron fuego contra él, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Ayer, viernes, el Ejército israelí mató a tiros a un palestino de 15 años en la aldea de Al Lubban Al Sharquiya (norte de Cisjordania) por lanzar piedras a las tropas.

Unos 50 palestinos han muerto por ataques israelíes (13 de ellos a manos de colonos que residen ilegalmente en el enclave) en Cisjordania ocupada desde que comenzó 2026. Del total, 12 eran menores de edad, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y añadiendo el caso del adolescente abatido este viernes.

Los fallecidos son más de 1.100 al remontar la cifra al 7 de octubre de 2023, día en que el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí provocó un aumento de las ya habituales redadas y agresiones de Israel en Cisjordania. EFE

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