Soldados israelíes matan a un palestino que custodiaba un camión de ayuda humanitaria

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Gaza, 14 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a un guardia de seguridad que custodiaba un camión de ayuda humanitaria en la zona de Al Mawasi, en la ciudad sureña de Rafah, confirmaron a EFE fuentes locales y una fuente médica.

Una fuente del Hospital Naser, que recibió el cuerpo, identificó el cadáver como Bilal Abu Mousa, fallecido tras haber sido alcanzado por fuego de un tanque mientras se encontraba sobre uno de los camiones en Al Mawasi, cerca de la línea amarilla, que delimita el territorio bajo control palestino del área ocupada por Israel.

El pasado 8 de julio, el conductor de otro camión gazatí que circulaba por el corredor Filadelfia murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte del Ejército israelí, que argumentó en un comunicado que el hombre «se había detenido en un control cercano y corrió hacia las tropas», representando una presunta amenaza.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, y mata a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí del Ministerio de Sanidad de la Franja.

Hoy mismo, ya son al menos siete los muertos tras un ataque contra un puesto policial en Yabalia, en el norte de Gaza, donde según fuentes locales había civiles que realizaban trámites policiales.

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre del año pasado, 1.110 gazatíes han sido asesinados, mientras que la cifra supera los 73.200 desde el comienzo de la ofensiva israelí en octubre de 2023, categorizada como «genocidio» por una comisión independiente de la ONU y gran parte de la comunidad internacional. EFE

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