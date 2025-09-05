The Swiss voice in the world since 1935

Soldados norcoreanos participan en desminado de la región rusa de Kursk

Moscú, 5 sep (EFE).- Efectivos norcoreanos participan desde hace días en el desminado de Kursk, región rusa que ayudaron a liberar de ocupación ucraniana meses atrás, informó hoy el gobernador local, Alexandr Jinshtéin.

Además de fuerzas rusas, en las labores de desminado participan «nuestros amigos de armas de Corea del Norte», dijo Jinshtéin en un vídeo, colgado en Telegram.

«Siguiendo instrucciones del presidente (Vladímir Putin), hemos desarrollado un programa para reconstruir la zona fronteriza», agregó Jinshtéin.

Explicó que en la primera parte del programa implica precisamente el desminado de territorios que estuvieron bajo control ucraniano.

«Reforzamos regularmente (el grupo de zapadores) y aceleramos el ritmo de trabajo», aseguró.

Kursk, fronteriza con Ucrania, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Durante casi ocho meses parte del territorio de esa región fue ocupado por tropas ucranianas, finalmente expulsadas entre abril y mayo de 2025, según informes castrenses rusos.

Un papel importante en la liberación de Kursk, según reconoció Moscú, correspondió a soldados norcoreanos que combatieron del lado de las tropas rusas.

Este miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió en Pekín con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de la participación de ambos en festejos del 80 aniversario con ocasión del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su conversación, el jefe del Kremlin volvió a agradecer a Kim la ayuda prestada a Rusia, mientras el líder norcoreano aseguró que Pionyang estaba dispuesto a seguir asistiendo a Moscú en lo que necesitara. EFE

