The Swiss voice in the world since 1935

Soldados podrían patrullar las calles de Bruselas a partir de abril de 2026

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 13 sep (EFE).- Patrullas de soldados podrían comenzar a rondar por las calles de la capital belga a partir del 8 de abril de 2026 en un intento de combatir la violencia ligada al narcotráfico, según el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken.

El ministro dio a conocer los detalles el viernes durante una entrevista con el periódico flamenco Het Laatste Nieuws, explicando que «el nuevo código penal entrará en vigor en esa fecha. Y el código de defensa se basa en un artículo del mismo».

Dicho código todavía debe debatirse en el Gobierno de coalición del nacionalista flamenco Bart de Wever, y posteriormente en el Parlamento.

La idea de destinar cuerpos militares a patrullar las calles de la capital surgió la semana pasada, cuando el ministro de Interior belga, Bernard Quintin, presentó su «Plan para las grandes ciudades» en el que sugirió enviar patrullas mixtas de policías y soldados a «zonas sensibles» con el fin de combatir la delincuencia relacionada con la droga.

La capital belga ha visto en los últimos años un aumento en el número de incidentes armados. En 2024, la Fiscalía de Bruselas registró un total de 89 tiroteos e incidentes con disparos, así como nueve muertes (según cifras de la Policía federal), mientras que en 2023 hubo 62 casos de este tipo frente a 56 en 2022.

Asimismo, Francken quiere dar a los soldados patrullando las calles más poderes para poder intervenir, explicó al periódico.

«Necesitamos un marco legal que permita registrar a las personas, pedirles identificación o, si es necesario, esposarlas. Eso es esencial. Eso no se permitió después de los atentados terroristas. Y no lo volveremos a hacer», dijo.

Otras grandes ciudades belgas, como Amberes, podrían aplicar la misma medida si lo solicitan. EFE

par/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR