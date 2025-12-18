Solicitan a Fuerzas Armadas y Policía protección para material electoral en Tegucigalpa

Tegucigalpa, 17 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, hizo este miércoles un «llamado público» a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están a disposición de ese organismo, para que se «desplacen de inmediato» al centro logístico donde se guarda todo el material de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«Como Presidenta del CNE, hago un llamado público a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que con fines preventivos se desplacen de inmediato a INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) y, en el marco de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, protejan las personas y el material electoral de las Elecciones Generales 2025 que ahí se encuentra», indicó Hall en un escueto mensaje en la red social X.

«Solicito a la comunidad internacional que esté atenta y documente lo que pueda ocurrir», añade el mensaje.

El llamamiento de Hall se produjo ante una eventual movilización hacia el INFOP de militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que hoy se concentraron frente a la Casa Presidencial y después fueron recibidos en el interior de la sede del Ejecutivo por la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

La sede del INFOP está resguardada por centenares de militares y policías, muchos de ellos provistos de escudos antimotines.

En la reunión, Castro les pidió a los militantes de Libre que hay que defender el «voto por voto» y dijo que «hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades».

«Quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden, esas decisiones en la única oportunidad democrática que tiene el pueblo para manifestarse», expresó.

Los hondureños llevan casi tres semanas sin conocer los resultados de las elecciones debido a múltiples obstáculos que han surgido para que se inicie un escrutinio especial para contar al menos 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias.

Por ley, el traslado, custodia y vigilancia del material electoral le corresponde a las Fuerzas Armadas, pero la presidenta del CNE ha denunciado que se han producido algunos incidentes violentos en el INFOP en los últimos tres días, sin que los militares y la Policía Nacional hayan intervenido.

«No es posible que los hechos sucedidos en la madrugada (de hoy), ni siquiera hayan sido informados al pleno y que, incluso esta mañana ante consultas realizadas, se respondiera que no tenían conocimiento y que se informarían. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alegar desconocimiento de hechos tan graves en un contexto tan complejo?», expresó Hall horas antes de la movilización de los militantes de Libre hacia la Casa Presidencial.

Según los resultados preliminares del CNE, con el 99,80 % de las actas escrutadas, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera la votación con el 40,54 % de los sufragios.

En segundo lugar se ubica Salvador Nasralla del también conservador Partido Liberal, con el 39,19 %, mientras que la candidata de Libre, Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19,29 % de los votos. EFE

