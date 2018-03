Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Solidaridad latinoamericana con los indocumentados 11 de junio de 2001 - 18:35 Representantes de movimientos sociales de Brasil, de visita en Suiza, expresaron este lunes su solidaridad con los indocumentados que ocupan desde el 4 de junio pasado la iglesia de San Pablo, en Friburgo. El grupo de 'sin papeles' de Friburgo, que ocupa la iglesia de San Pablo desde hace una semana, recibió este lunes a una delegación sudamericana, la primera que visita a los indocumentados desde que comenzó la ocupación. "Nuestra presencia en la iglesia de San Pablo es un gesto simbólico y expresa el ejemplo de una lucha similar y única por la dignidad humana que se promueve tanto en los países del Sur como en las naciones desarrolladas del Norte", señaló Edgard Kolling, miembro del Movimiento sin Tierra (MST) de Brasil. La delegación brasileña también está integrada por Simone Leite Batista, de la dirección nacional de la Central de Movimientos Populares (CMP) y Marco Pereira Da Silva, secretario ejecutivo de la Asociación de ONG de Brasil (ABONG). Beat Wehrle, coordinador de los voluntarios helvéticos en Brasil, junto con personalidades del mundo político y humanitario local, también estuvieron presentes en el encuentro. El diputado nacional Patrice Mugny, quien en enero pasado asistió en Brasil al Foro Social Mundial, explicó a swissinfo la razón de su visita al grupo de 'sin papeles'. "La solidaridad con los indocumentados de San Pablo es también el reclamo por legalizar a los miles de extranjeros que en condiciones iguales se encuentran en Suiza" aclaró. Los dirigentes sociales del país sudamericano permanecen en Suiza por una semana, invitados por el organismo E-changer (E-CH). E-CH cuenta en la actualidad con cincuenta voluntarios en África y América Latina, una quincena de entre ellos trabaja en distintas regiones de Brasil en los sectores de educación, salud, planificación y fortalecimiento institucional. El apoyo al Programa de voluntariado en Brasil, así como la solidaridad con los indocumentados de Suiza fueron dos de las resoluciones de la asamblea general de E-CH realizada este fin de semana en el cantón del Valais. La delegación brasileña, invitada también a ese evento, participa en estos días en numerosos encuentros con otros organismos de la plataforma UNITE -que reúne a una treintena de ONG suizas de voluntariado. Américo Grundente