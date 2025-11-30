Solo dos partidos celebran primarias universales para elecciones generales de 2026 en Perú

Lima, 30 nov (EFE).- Los partidos políticos peruanos celebran este domingo elecciones primarias internas para definir a sus candidatos a los comicios generales de 2026, aunque solo dos de ellos han optado por el sufragio universal y secreto de todos sus afiliados, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El organismo señaló que, de un total de 39 organizaciones políticas, solo ha organizado y ejecuta el proceso del tradicional Partido Aprista Peruano (PAP) y el ultraconservador Renovación Popular, que cuentan con 578 mesas de votación instaladas en 373 locales a nivel nacional.

Estas son «las únicas organizaciones políticas que elegirán sus candidatos a las elecciones generales de 2026 mediante el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados», remarcó.

Las otras 37 organizaciones políticas han optado por la modalidad de delegados, que serán elegidos de manera interna sin participación de la ONPE, y el próximo domingo se encargarán de designar a los candidatos a las elecciones generales, en un proceso que sí será supervisado por el organismo electoral.

Según el cronograma electoral, el próximo 3 de diciembre será la fecha límite para que los órganos electorales centrales (OEC) de los partidos entreguen a la ONPE los resultados de la elección de delegados de este domingo y el 15 diciembre vencerá el plazo para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 para elegir para el período 2026-2031 a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Una posible segunda vuelta electoral entre los dos candidatos presidenciales más votados se celebrará el 7 de junio. EFE

