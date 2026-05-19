Solo fútbol: las dos Coreas aparcan la política en un inusual duelo femenino en el Sur

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Por Ruy A. Valdés

Suwon (Corea del Sur), 19 may (EFE).- A un día de que equipos de fútbol femenino de las dos Coreas se enfrenten en una liga regional marcada por el excepcional viaje del norcoreano Naegohyang FC al Sur, la formación del hermético país afirmó hoy que su «único foco» está en un partido que su contrincante espera «duro», y no por el conflicto de fondo entre los países vecinos.

La rara presencia de las deportistas norcoreanas podría suponer un pequeño avance en las relaciones de las dos Coreas, ante el continuo rechazo de Pionyang al diálogo pese a la postura conciliadora de la Administración del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que tomó posesión en junio del año pasado.

El Ministerio de Unificación surcoreano dijo la semana pasada que aprobó 300 millones de wones (200.000 dólares) para apoyar la movilización de grupos que apoyarán a las dos Coreas, al considerar que puede favorecer el entendimiento intercoreano.

Ambas Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto concluyó con la firma de un armisticio y no de un tratado de paz. Los canales de comunicación intercoreana permanecen cortados desde 2022, mientras Pionyang ha rechazado reiteradamente los recientes llamamientos de Seúl para reabrir el diálogo.

Inusual viaje al Sur con fans «imparciales»

El viaje del equipo norcoreano al Sur, con el que Pionyang se encuentra oficialmente todavía en guerra, es el primero de este tipo desde 2018. Para evitar que las futbolistas del Naegohyang se sientan en terreno hostil sobre el césped, unos 3.000 simpatizantes movilizados por más de 200 organizaciones cívicas surcoreanas apoyarán por igual a ambas escuadras.

«Vinimos aquí a jugar al fútbol. Como entrenador, mi único foco está en el partido de mañana y en los próximos encuentros», afirmó el norcoreano Ri Yu-il en una rueda de prensa este martes, en la antesala del enfrentamiento con el surcoreano Suwon FC en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Por su parte, la jugadora estrella del Suwon, Ji So-yun, señaló en un encuentro posterior con medios de comunicación que las norcoreanas «son muy duras y también insultan mucho», frente a lo que prometió que su formación no dudará en responder.

«No es un asunto que concierna al entrenador ni a las jugadoras», señaló el técnico del Naegohyang, en una inusitada rueda de prensa ante una sala repleta de periodistas surcoreanos e internacionales.

La capitana y delantera de la formación norcoreana, Kim Kyong-yong, afirmó por su parte que el ambiente del equipo es «muy bueno» y prometió hacer todo lo posible para responder a las expectativas de su país. Sus respuestas, como las del técnico, fueron breves y centradas en lo deportivo, eludiendo el conflicto bilateral de fondo.

Más locuaz fue el entrenador del Suwon FC, Park Kil-young. Preguntado si poseen una motivación extra al tratarse de un duelo entre las dos Coreas en suelo surcoreano, reconoció que en su anterior encuentro sucumbieron ante el juego ríspido de la escuadra norcoreana.

«Una batalla sin disparos»

«Fue más una batalla sin disparos que un partido de estrategia y táctica», dijo Park, señalando que han reforzado su escuadra con jugadoras más experimentadas que el año pasado.

«Cuando las jugadoras norcoreanas juegan, siempre son muy duras y también insultan mucho. Nuestras jugadoras no se echarán atrás: si nos insultan, responderemos con insultos, y si nos patean, responderemos también,» afirmó la jugadora estrella del Suwon, destacada exjugadora del Chelsea de la Superliga Femenina inglesa. EFE

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