Suiza, el tercer país más cafetero del mundo 27 de noviembre de 2017 - 15:15 A los suizos les encanta el café. De hecho, los descendientes de Guillermo Tell son, después de los alemanes y noruegos, los que más café consumen en el mundo. El año pasado, los suizos bebieron 1 093 tazas por persona, lo que equivale a unas 2,9 tazas diarias. Los noruegos son los campeones mundiales, con 1 275 tazas al día. Les siguen los alemanes con 1 246 tazas diarias. Así se desprende de una encuesta de la asociación suiza de cafeteros CafetierSuisse hecha pública este lunes. Cuando se trata de elegir dónde degustar un buen café, los suizos no reparan en gastos. Actualmente, la taza cuesta en promedio unos 4,24 francos. En Zúrich, 4,42 francos, lo cual no es sorprendente al ser una de las ciudades más caras del país. En Berna, por el contrario, es donde más barato sale la pausa del café: poco más de 4 francos.