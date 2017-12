Derechos de autor

Zambullida invernal en el Limmat 04 de diciembre de 2017 - 12:55 Un total de 324 intrépidos, entre hombres y mujeres, participaron el domingo en la 18 edición del ‘Samichlaus Schwimmen’, la zambullida de San Nicolás en las aguas del Río Limmat, en Zúrich. La temperatura ambiente: 0 grados, la del agua, 7,5. El récord de 347 participantes se mantiene, en virtud de que 47 previstos nadadores dieron marcha atrás. Para tomar parte en el chapuzón debe tenerse más de 16 años y un buen estado de salud. Los ingresos recaudados por espectáculo invernal son destinados a una buena causa. Este año, al servicio de taxis especializados en el transporte de personas con alguna discapacidad.