Solo un 19,37 % de los franceses votaron en primera vuelta de las municipales a mediodía

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(Actualiza con más datos y proyecciones)

París, 15 mar (EFE).- La participación en la primera vuelta de las elecciones municipales francesas, que se celebra hoy, se elevó a solo al 19,37 por ciento, apenas un punto más que el 18,38 % registrado a la misma hora en 2020, cuando la cita con las urnas para renovar los consejos locales de unos 35.000 pueblos y ciudades estuvo marcada por la pandemia de Covid-19, informó el Ministerio de Interior.

En 2014, el porcentaje de participación en la primera vuelta fue del 23,16% al mediodía (cuatro puntos más que hoy), porcentaje comparable al registrado des municipales de 2008, que fue del 23%, según las cifras de Interior.

La movilización ciudadana es una de las grandes incógnitas de esta cita electoral, ya que aunque se espera que al final del día sea más alta que en 2020, queda por ver si será suficiente para frenar la bajada registrada a lo largo de los años en estos comicios (del 78,4% en 1983 al 63,6% en 2014).

Está previsto que los colegios electorales cierren, según el tamaño de los municipios, a las 18:00, 19:00 o 20.00 horas locales, en las ciudades más grandes, y será a partir de entonces cuando podrán publicarse los primeros resultados.

Unos 48,7 millones de electores, de ellos 358.000 ciudadanos de la Unión Europea, están llamados a las urnas, que ya cerraron en Nueva Caledonia debido al desfase horario.

El 93% de los municipios, que solo tienen una o dos listas en liza, conocerán a su alcalde hoy. Sin embargo, el escrutinio se presenta muy incierto en grandes ciudades, como París, Marsella o Lyon, lo que anticipa intensas negociaciones sobre las alianzas políticas entre la primera y la segunda vuelta del próximo domingo.

Aritméticas de la segunda vuelta

A solo un año de las elecciones presidenciales, estas elecciones se presentan también como un barómetro para los partidos políticos y para ciertas personalidades que aspiran a lanzarse a la carrera por el Elíseo, a la que ya no podrá concurrir Emmanuel Macron por haber consumido los dos mandatos permitidos en la jefatura del Estado.

Para tratar de evitar una lectura nacional de estas elecciones, que le sería claramente desfavorable por la débil implantación local del partido macronista Renacimiento, el Gobierno ha mantenido perfil bajo en estos comicios.

La formación macronista espera conservar Nevers, Coulommiers y Senlis, mientras que en otras apoya a candidatos de sus socios gubernamentales: los centristas MoDem y Horizontes y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR).

El debate sobre las alianzas es intenso y delicado en la izquierda, debido a las tensiones crecientes entre socialistas y la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI), clasificada como extrema izquierda por el Ministerio de Interior. Se han aliado en unas sesenta ciudades, y podrían aunar fuerzas en la segunda vuelta para tratar de desbancar a alcaldes de derecha en ciudades como Toulouse, Limoges y Aviñón.

Las expectativas son también altas en la extrema derecha, que pretende desbancar a la derecha tradicional en algunos lugares o romper el llamado cordón sanitario para atraerla a una alianza con vistas a las presidenciales de 2027.

Las principales batallas se jugaran, según las proyecciones, en las ciudades, empezando por las más grandes París, Marsella y Lyon.

En la capital, las posibilidades de victoria del socialista Emmanuel Grégoire (PS) o la conservadora Rachida Dati (LR) serán muy diferentes dependiendo de si Pierre‑Yves Bournazel (Horizontes), Sophia Chikirou (LFI) y Sarah Knafo (Reconquista, ultraderecha) superan el 10 % necesario para ir a la segunda vuelta y deciden o no mantenerse en la carrera o aliarse con otro candidato.

Un escenario similar se plantea en Marsella para el alcalde saliente Benoît Payan (izquierda independiente) y el candidato de la extrema derecha de Agrupación Nacional, Franck Allisio, ambos distanciados en los sondeos de Martine Vassal (LR) y Sébastien Delogu (LFI).

Grandes vencedores en 2020, los ecologistas esperan guardar sus bastiones de Estrasburgo y Burdeos, e incluso confían en una remontada en Lyon del alcalde Grégory Doucet, frente al expresidente del club Olímpico Lionés Jean‑Michel Aulas. EFE

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