Solstice Advanced Materials comprará Element Solutions por 14.500 millones de dólares

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Nueva York, 6 jul (EFE).- Solstice Advanced Materials, empresa derivada de la multinacional Honeywell, anunció este lunes que comprará Element Solutions por 14.500 millones de dólares incluyendo deuda para lograr una «mayor exposición» al mercado de la inteligencia artificial (IA).

La transacción acelera la estrategia de Solstice de «construir una plataforma de materiales avanzados líder en la industria, con mayor exposición a electrónica, infraestructura de IA y otros mercados finales atractivos», indica un comunicado conjunto.

La compra de Element permitirá a Solstice establecer una «plataforma de electrónica integrada que abarca la fabricación, el empaquetado y el montaje de semiconductores, a la par que amplía la gestión termal para refrigeración de chips y centros de datos», indica la nota.

Solstice espera que la compañía combinada mantenga su papel como «único proveedor estadounidense de servicios de conversión de uranio que sustentan el ciclo de combustible nuclear», agrega.

«Element aporta capacidades enfocadas en electrónica, formulación y servicio técnico, y un sólido portafolio tecnológico que complementa las fortalezas de Solstice en química, desarrollo de aplicaciones, soluciones de aplicación de refrigerantes y materiales de alto rendimiento», sostiene.

Según los términos de la operación, en la que intervienen las financieras Goldman Sachs y BofA Securities, los accionistas de Element recibirán 10 dólares en efectivo y media acción de Solstice por cada uno de sus títulos.

Las respectivas juntas directivas han aprobado la compra y esperan que se complete en la primera mitad de 2027 tras obtener luz verde regulatoria y de los accionistas.

Las empresas estiman que, si hubieran estado ya combinadas, habrían cerrado el ejercicio 2025 con ventas netas de 6.800 millones.

Solstice se separó en octubre de 2025 de la multinacional Honeywell, donde operaba como unidad de negocio dedicada a materiales avanzados, y se dedica a los refrigerantes, fabricación de semiconductores, refrigeración de centros de datos, energía nuclear, fibras protectoras y envases para el sector sanitario. EFE

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