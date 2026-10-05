Del diésel a la energía solar: un proyecto suizo para las calles de Dakar

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Un proyecto de compensación de emisiones de carbono financiado por Suiza en Senegal pretende hacer que los icónicos autobuses urbanos de Dakar sean más silenciosos y limpios. Tras seis años y varios retrasos, el primer vehículo solar-eléctrico acaba de completar una prueba de conducción.

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Los Car Rapides de Dakar son difíciles de pasar por alto. Estos minibuses de colores llamativos, que expulsan humo por sus tubos de escape, llevan décadas recorriendo las calles de la capital senegalesa, transportando a millones de pasajeros y emitiendo gases contaminantes en la misma medida.

El proyecto EcoCar Solaire, concebido por el empresario Mandu Dos Santos Pinto, pretende sustituir el motor diésel de estos minibuses por baterías intercambiables que se recarguen mediante paneles solares. El objetivo es ambicioso: adaptar 1.680 vehículos, alrededor del 20 % de la flota, lo que permitiría compensar en el proceso 300.000 toneladas de CO₂ producidas en Suiza.

El proyecto forma parte de un acuerdo climático bilateral más amplio firmado por Suiza y Senegal en 2021, en el marco del Artículo 6.2 del Acuerdo de París, que permite a Suiza compensar sus emisiones nacionales mediante la financiación de proyectos ecológicos en otros países. Suiza es un país pionero en el uso de este mecanismo para compensar sus emisiones internas.

Para Dos Santos Pinto, obtener el reconocimiento oficial en el marco del acuerdo suizo de compensación de emisiones de carbono es fundamental. Sin él, afirma, sería prácticamente imposible conseguir la inversión necesaria para financiar la transformación de los vehículos y formar a los mecánicos senegaleses que deberán convertir el resto de la flota de Car Rapides.

Pero la aprobación ha resultado difícil de conseguir. El escrutinio de los programas de compensación de emisiones de carbono de Suiza se ha intensificado, y los críticos cuestionan tanto la falta de transparencia del proceso de aprobación como el hecho de que los proyectos financiados por Suiza generen reducciones de emisiones que, de todos modos, se habrían producido. Como consecuencia, la Oficina Federal Suiza de Medio Ambiente ha endurecido sus procedimientos. EcoCar Solaire se ha visto afectado por esta ralentización y lleva seis años esperando luz verde.

El primer minibús eléctrico completó con éxito su prueba de conducción en Suiza en agosto de 2025 y ahora se está preparando para emprender el viaje de regreso a Dakar. Está por ver si el proyecto podrá ampliarse, y cuándo, pasando de un solo autobús convertido al objetivo de 1.680 vehículos.

Editado por Veronica De Vore/ Traducido por José Kress