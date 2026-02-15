Solventan «incidencia técnica» que interrumpió servicios de gobierno digital en Paraguay

2 minutos

Asunción, 15 feb (EFE).- El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de Paraguay informó este domingo que solventó una «incidencia técnica» que afectó a varios los servidores de su centro de datos, lo que había interrumpido algunos de sus servicios, como la plataforma que interconecta a las instituciones públicas y que se conoce como sistema IGEP.

«Todos los sitios han sido restablecidos», dijo el Mitic en su cuenta en la red social X.

La caída, que se produjo la noche del sábado, también causó la falla de los servicios de la nube que sirve a los entes gubernamentales y al Portal Paraguay, una ventanilla virtual de información sobre trámites y documentos digitales.

El Mitic no informó de manera inmediata la causa de la incidencia, que tuvo una duración cercana a las 12 horas, pero sí que procedió a «verificaciones» y ejecutó «las tareas necesarias para el restablecimiento» de los servicios.

En mayo pasado, un ataque cibernético «coordinado» afectó a los sitios web de más de 10 instituciones del Estado, entre ellos el de la Presidencia del país, de la Cámara de Diputados y de despachos del Gobierno.

Días después, en junio, la Cámara de Diputados aprobó una declaración de «estado de emergencia en materia de ciberseguridad», cuando los ataques informáticos a instituciones del Estado habían subido a una veintena, lo que incluyó el jaqueo a la cuenta oficial en X del presidente, Santiago Peña.

En 2025, Peña presentó una estrategia de ciberseguridad hasta 2028, que incluye la formación de personal especializado en las Fuerzas Armadas. EFE

rgc/nvm