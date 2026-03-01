Somalia anuncia la «Operación Trueno Rodante» contra el grupo yihadista Al Shabab

Nairobi, 1 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Somalia han lanzado una nueva operación militar denominada «Operación Trueno Rodante» y apoyada por aliados internacionales contra el grupo yihadista Al Shabab, anunció este domingo el Ministerio de Defensa.

La operación, que curiosamente lleva el nombre de una misión militar de Estados Unidos desarrollada durante la guerra de Vietnam (1955-1975) en la segunda mitad de la década de 1960, se centra en la región del Bajo Shabelle (sur).

«Las fuerzas, con el apoyo de tropas de la AUSSOM (misión de la Unión Africana) de Uganda y socios internacionales, están llevando a cabo operaciones destinadas a desmantelar bastiones clave de Al Shabab y cortar las rutas utilizadas para sus actividades terroristas», señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El objetivo -subrayó- es «debilitar su capacidad operativa, eliminar a los elementos restantes que planean ataques en esas zonas y garantizar la seguridad de la población civil, así como la protección de zonas agrícolas y de producción vitales para el país».

La operación continuará hasta que el grupo terrorista «sea completamente erradicado como amenaza para la paz, el progreso y la construcción del Estado en Somalia», añadió la nota oficial.

El comunicado se publicó después de que al menos 40 miembros de Al Shabab murieran en dos operaciones antiterroristas ejecutadas por la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) somalí «en colaboración con socios internacionales», según informó esa entidad.

Los dispositivos se llevaron a cabo en las regiones de Hiran (centro) y Bajo Shabelle (sur), indicó la NISA en un comunicado emitido este sábado, sin precisar la fecha de esas misiones.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, una estrategia que se ha acentuado en las últimas semanas.

Así, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de Estados Unidos en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

