Somalia asegura haber matado a siete yihadistas en una nueva operación antiterrorista

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Nairobi, 13 jul (EFE).- Los Comandos Danab -fuerzas especiales del Ejército de Somalia- mataron a siete miembros del grupo yihadista Al Shabab, incluido un dirigente, en una operación desarrollada en el sur del país, informó este lunes el Ministerio de Defensa somalí.

La operación fue realizada poco después de la pasada medianoche en el distrito de Sablaale, en la región de Bajo Shabelle, contra posiciones ocupadas por terroristas de Al Shabab, indicó en un comunicado.

Según el Ministerio, entre los fallecidos figura un dirigente que desempeñaba un papel en la movilización de combatientes del grupo.

Las fuerzas somalíes destruyeron, además, dos instalaciones utilizadas por Al Shabab para entrenamiento y difusión de ideología extremista, donde, según Defensa, el grupo buscaba radicalizar a personas y fomentar actos terroristas.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas somalíes reafirmaron su compromiso de continuar las operaciones contra el grupo yihadista «hasta que la amenaza que representan para el pueblo somalí sea eliminada».

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que colaboran militarmente la misión de la Unión Africana, así como Turquía y Estados Unidos, que suelen apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

dna/pa/mgr