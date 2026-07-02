Somalia asegura que mató a 27 yihadistas en ataques con apoyo de aliados internacionales

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Nairobi, 2 jul (EFE).- Al menos 27 miembros del grupo yihadista Al Shabab murieron en ataques aéreos de las Fuerzas Armadas de Somalia con apoyo de aliados internacionales en la región de Bajo Shabelle (sur), informó este jueves el Ministerio de Defensa somalí.

Los bombardeos, efectuados este miércoles y jueves, tuvieron como objetivo «posiciones ocupadas por terroristas de Al Shabab en las zonas de Tawakal, Nuun Garre y Ugunji», precisó Defensa en un comunicado.

«Los ataques aéreos abatieron a 27 terroristas de Al Shabab y dejaron decenas de heridos. Asimismo, destruyeron vehículos, armas, suministros militares y posiciones utilizadas por el grupo terrorista para organizar y ejecutar ataques», aseguró.

El Ministerio de Defensa expresó su agradecimiento a los socios internacionales de Somalia por «su continuo apoyo en la lucha contra el terrorismo, sin aclarar qué aliados colaboraron en los bombardeos.

También reafirmó su «firme compromiso» de continuar las operaciones contra el grupo yihadista hasta que «la amenaza que representa para el pueblo somalí sea eliminada por completo».

El pasado martes, el Gobierno somalí informó de otros ataques aéreos que causaron la muerte de 35 miembros de Al Shabab, en una operación en la que participó Turquía y se usaron aviones de combate F-16.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

Somalia ha reforzado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país, así como Turquía y Estados Unidos, que suelen apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pa/ah