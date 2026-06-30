Somalia asegura que mató a 35 yihadistas en bombardeos aéreos con ayuda militar de Turquía

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Nairobi, 30 jun (EFE).- Al menos 35 miembros del grupo yihadista Al Shabab murieron y otros 20 resultaron heridos en ataques aéreos de Somalia y Turquía contra posiciones terroristas en los alrededores de la ciudad de Godey, en la región de Bajo Shabelle (sur), informó este martes el Ministerio de Defensa somalí.

En los bombardeos, que tenían como objetivo «cuevas, depósitos de armas y escondites usados por terroristas de Al Shabab», se usaron aviones de combate F-16, según publicó el Ministerio en su cuenta de la red social X, sin aclarar la fecha de las operaciones.

«Tras los ataques, se produjeron una serie de grandes explosiones secundarias en el lugar objetivo, lo que indica la presencia de arsenales de armas, materiales explosivos y suministros militares enemigos», precisó en un comunicado.

Además, el Ministerio de Defensa aseguró que, en el lugar que fue banco de los ataques, había yihadistas y vehículos cargados con explosivos cuyo objetivo era realizar «ataques terroristas contra civiles somalíes».

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

Somalia ha reforzado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país, así como Turquía y Estados Unidos, que suelen apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pmc/pa/jgb