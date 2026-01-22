Somalia dice haber matado a más de 130 yihadistas en una operación con ayuda internacional

2 minutos

Nairobi, 22 ene (EFE).- Más de 130 miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab han muerto en una operación desarrollada en el sur de Somalia con apoyo de socios internacionales, aseguró este jueves el Ministerio de Defensa de este país del Cuerno de África.

El Ejército, en particular las fuerzas especiales Danab, con ayuda de fuerzas de seguridad del estado de Jubaland y «en coordinación con socios internacionales, ha concluido una operación de seguridad que duró más de 24 horas, frustrando y repeliendo con éxito un ataque lanzado por militantes de Al Shabab contra la ciudad de Kudhaa, en la región del Bajo Juba», afirmó el Ministerio en un comunicado.

«La operación conjunta infligió una derrota decisiva al enemigo, con pérdidas significativas: más de 130 militantes muertos y otros tantos heridos, tras un combate directo en el que las fuerzas nacionales respondieron valientemente al asalto», señaló.

Además, precisó, se incautaron vehículos militares y armas abandonadas por los terroristas que «huían y participaron en el ataque suicida».

La seguridad en Kudhaa y alrededores está ahora bajo el «control total» del Ejército somalí, que se mantiene en «alerta máxima» mientras continúan las operaciones de estabilización para prevenir cualquier «amenaza residual», según la nota oficial.

«Las operaciones antiterroristas continuarán hasta que se logre una paz, estabilidad y seguridad duraderas en todo el país», añadió el Ministerio de Defensa.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

