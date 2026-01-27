Somalia dice que ha devuelto productos básicos financiados por EEUU tras suspensión ayuda

3 minutos

Nairobi, 27 ene (EFE).- Somalia informó de que todos los productos básicos de un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) «afectado» por la expansión del puerto de Mogadiscio fueron devueltos a esta agencia de la ONU, después de que la presunta destrucción de esas instalaciones y confiscación de la ayuda que contenían llevara a EE.UU. a suspender su asistencia al país africano.

«El Gobierno Federal de Somalia confirma que los productos básicos retirados del almacén afectado por las actividades de ampliación del puerto, tal y como se mencionó en informaciones recientes, han sido devueltos en su totalidad al Programa Mundial de Alimentos», afirmó en un comunicado difundido en la madrugada de este martes el Ministerio somalí de Asuntos Exteriores.

«El Gobierno federal asume toda la responsabilidad de resolver esta desafortunada situación y lamenta profundamente que se haya producido», añadió, después de que las autoridades somalís negaran inicialmente que cualquier producto hubiera sido confiscado.

El Ministerio aseguró que se ha proporcionado al PMA un almacén «más grande y adecuado» en la zona portuaria de la capital somalí con el objetivo de «garantizar la prestación continua, segura e ininterrumpida de la ayuda humanitaria».

El nuevo espacio «ha permitido mejorar la capacidad de almacenamiento y la eficiencia de la distribución», señaló.

Así, el Ejecutivo somalí se declaró «plenamente comprometido con los principios humanitarios, la transparencia y la rendición de cuentas».

El pasado día 7, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la suspensión de la ayuda a Somalia en un mensaje publicado en la red social X por la Embajada de estadounidense en Mogadiscio.

Washington se declaró «profundamente preocupado por los informes que indican que funcionarios del Gobierno Federal de Somalia destruyeron un almacén» del PMA «financiado por EE. UU. y confiscaron ilegalmente 76 toneladas métricas de ayuda alimentaria financiada por donantes para somalíes vulnerables».

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, «mantiene una política de tolerancia cero ante el desperdicio, el robo y el desvío de asistencia vital», subrayó.

Así, el Departamento de Estado suspendió «todos los programas de asistencia estadounidenses en curso que benefician al Gobierno» somalí.

Washington indicó entonces que la reanudación de la asistencia dependería de que el Ejecutivo somalí «asuma la responsabilidad de sus acciones inaceptables y adopte las medidas correctivas pertinentes».

Un día después de que EE.UU. anunciara la suspensión de la ayuda, el Gobierno somalí negó las acusaciones y aseveró en otro comunicado que los productos básicos mencionados permanecían «bajo la custodia y el control» del PMA y que las obras de expansión del puerto no habían afectado a «la custodia, la gestión ni la distribución de la asistencia humanitaria».

La medida se adoptó después de las críticas expresadas en las últimas semanas por Trump contra la comunidad somalí de EE.UU. y en un contexto de creciente represión migratoria en el país norteamericano.

El pasado 2 de diciembre, el mandatario estadounidense acusó, durante una reunión de su gabinete, a los inmigrantes somalíes de aprovecharse de EE.UU., al aseverar que Somalia «apesta» y que él no los quiere en su país.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

lbg/ah