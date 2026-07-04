Somalia e Italia firman un acuerdo para cooperar en la formación de policías

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Nairobi, 4 jul (EFE).- Los gobiernos de Somalia e Italia firmaron en Mogadiscio un memorando de entendimiento para cooperar en la formación de policías, que supone un «importante hito» en las relaciones bilaterales de ambos países, informó este sábado el Ministerio de Seguridad Interna somalí.

El ministro de Seguridad Interna de Somalia, general Abdullahi Sheikh Ismail, se reunió el viernes con el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, para firmar un acuerdo de colaboración en programas de formación académica y profesional, cursos de formación de formadores y programas de intercambio, según un comunicado conjunto.

El documento también contempla el intercambio de conocimientos y prácticas, así como la organización de reuniones, conferencias, talleres y seminarios, cursos avanzados y de actualización para formadores, y la implementación de programas y proyectos de formación destinados a una mayor especialización profesional.

Todas las actividades se llevarán en inglés, italiano y los «idiomas de trabajo acordados», que no fueron especificados.

Además, serán coordinadas e implementadas a través de un grupo de trabajo conjunto compuesto por representantes designados por las autoridades de ambos países.

Esta cooperación se llevará a cabo conforme a las leyes nacionales de los respectivos participantes, y estará en vigor por un periodo inicial de cinco años, que podrá ser renovado bajo la aprobación de los dos países.

Piantedosi también se reunió con el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ante quien reafirmó su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad, la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transnacional y la gestión de los flujos migratorios.

Italia, que fue la antigua potencia colonial que controló gran parte de Somalia hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), comparte con este país de África oriental una «larga historia de amistad», según dijo el propio Piantedosi, durante su visita.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pmc/av