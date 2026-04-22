Somalia mata a 33 yihadistas en dos operaciones con apoyo internacional en el sur del país

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Nairobi, 22 abr (EFE).- La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) de Somalia mató a 33 miembros del grupo yihadista Al Shabab en dos operaciones realizadas con apoyo de socios internacionales en la zona de Guulane, en la región de Medio Shabelle (sur), informó este servicio secreto.

«La primera operación se dirigió contra una vivienda donde se alojaban líderes y terroristas del grupo, donde fueron abatidos 15 militantes y destruida la base que planeaban utilizar para organizar milicias y planificar atentados», señaló la NISA en un comunicado recogido este miércoles por medios locales.

Una segunda acción antiterrorista resultó en la muerte de 18 yihadistas y en la quema de un vehículo militar que usaban para desplazarse por la zona.

Ambos operativos, de cuya fecha no informó la agencia de inteligencia, se produjeron después de que la NISA confirmase la concentración de 90 yihadistas en la región para supuestamente efectuar ataques.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

Somalia ha redoblado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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