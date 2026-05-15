Somalia mata a 50 miembros de Al Shabab y «milicias aliadas» leales a un exlíder regional

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Nairobi, 15 may (EFE).- El Ejército de Somalia ha matado a 50 miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab y de «milicias aliadas» leales al expresidente de una región, informó este viernes el Ministerio de Defensa somalí.

«Las Fuerzas Armadas de Somalia llevaron a cabo anoche una operación en las afueras de Baidoa (capital del Estado del Sudoeste) tras una emboscada perpetrada ayer por la mañana. Durante la operación, 50 individuos, incluidos terroristas de Al Shabab y milicias armadas aliadas que los apoyaban, resultaron muertos», indicó la cartera ministerial en su cuenta de X.

Defensa acusó a las fuerzas leales al expresidente del Estado del Sudoeste Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, depuesto tras tomar Mogadiscio el control de este territorio por una disputa política, de «estar implicadas» en la emboscada y de «integrarse directamente» en Al Shabab.

Sin embargo, Laftagareen negó los vínculos con el grupo yihadista, aunque afirmó que las fuerzas del Estado del Sudoeste «tienen el mandato» de combatir a «cualquier enemigo que intente invadir» esa región, en referencia al Ejército somalí, al que acusa de tomar por la fuerza las instituciones de este territorio.

«Es una gran desgracia que oficiales militares implicados en el intento de golpe de Estado contra el Gobierno del Estado del Sudoeste hayan iniciado hoy una campaña de propaganda destinada a desinformar y confundir», añadió en un comunicado difundido por medios locales.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades, ni las afirmaciones sobre la unión de las mencionadas milicias con los terroristas.

Las tropas somalíes tomaron el pasado 30 de marzo Baidoa después de que Laftagareen suspendiese las relaciones con las autoridades federales, tras la aprobación el 8 de marzo de una nueva Constitución en el país que ponía fin a 14 años de carta temporal y que amplió en un año, de cuatro a cinco, el mandato parlamentario y el presidencial.

Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, además de atacar a países vecinos como Kenia y Etiopía.

El presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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