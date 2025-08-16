The Swiss voice in the world since 1935

Somalia mata a once yihadistas de Al Shabab en el centro y sur del país

Nairobi, 16 ago (EFE).- La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia, en colaboración con socios internacionales, abatió al menos a once miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab, entre ellos un alto dirigente, en varias operaciones planificadas en el centro y el sur del país.

Según informó la NISA en un comunicado difundido este sábado en la red social X, la primera operación se llevó a cabo el pasado 12 de agosto en la localidad de Tardo, en la región de Hiran (centro), y tuvo como objetivo una vivienda donde se celebraba una reunión de mandos y colaboradores de Al Shabab.

En esa acción, siete miembros del grupo fueron abatidos y el lugar de encuentro quedó destruido.

Un día después, el 13 de agosto, las fuerzas de inteligencia somalíes llevaron a cabo otra operación en la zona de Darul-nimca, en Bajo Shabelle (sur), donde frustraron, según el comunicado, un plan de ataque contra las fuerzas de defensa civil gracias a información previa.

En esta segunda operación murieron cuatro yihadistas del grupo, entre ellos un cabecilla que, desde 2009, había desempeñado «un papel destacado» en la dirección de las ofensivas del grupo.

La tercera operación tuvo lugar el 14 de agosto en la localidad de Noleye, en la región de Galgadud (centro), donde se destruyó un vehículo cargado con un gran arsenal que, según la NISA, los terroristas utilizaban para abastecer a milicianos «que planeaban desestabilizar la seguridad del distrito de Celdher».

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

