Somalia promulga su nueva Constitución después de 14 años con una carta provisional

2 minutos

Nairobi, 8 mar (EFE).- El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, promulgó este domingo la nueva Constitución del país, que la semana pasada recibió el visto bueno del Parlamento, lo que pone fin a casi catorce años de gobierno bajo una carta temporal.

«Hoy concluye el largo proceso de revisión de la Constitución de la República Federal de Somalia, que ha sido provisional y de larga data, y que el Parlamento Federal aprobó recientemente. Si Dios quiere, a partir de hoy, comenzará su implementación», declaró Sheikh Mohamud tras la firma del texto, según medios locales.

El mandatario declaró a los medios de comunicación que la nueva Constitución servirá para fortalecer las instituciones gubernamentales, proteger los derechos de los ciudadanos y desarrollar el sistema democrático del país.

Aunque los defensores del texto sostienen que aportará claridad en la división de competencias entre el Gobierno federal y los estados miembros, líderes de la oposición han cuestionado si se logró un consenso nacional pleno, y han expresado dudas sobre la inclusividad y legitimidad política del proceso.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

Tras décadas de guerra civil el país adoptó en 2012 una Constitución Provisional que estableció un sistema federal parlamentario en el que el Poder Legislativo elige al presidente.

En la práctica, el mandatario mantiene amplias facultades, como ejercer una influencia significativa en la política exterior y en asuntos de seguridad, así como designar al primer ministro, quien dirige el Gobierno y la administración cotidiana.

Con esta adopción, Somalia se suma a otros países africanos que han emprendido procesos complejos de revisión constitucional, entre ellos la vecina Kenia, que en años recientes también afrontó reformas de su marco institucional. EFE

pmc/jlp