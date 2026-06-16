Somalia rechaza la inauguración de la embajada de la región de Somalilandia en Jerusalén

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Nairobi, 16 jun (EFE).- El Gobierno Federal de Somalia rechazó este martes la inauguración en Jerusalén el día anterior de la embajada de la región separatista somalí de Somalilandia, solo reconocida como Estado independiente por Israel, al considerar que se trata de una «violación» de la soberanía del país africano.

«Somalia sigue siendo un Estado soberano e internacionalmente reconocido, y el Gobierno Federal es la única autoridad legítima facultada para representar al país en las relaciones internacionales», publicó el Ministerio de Exteriores de Somalia en su cuenta de la red social X.

Ese departamento reiteró que cualquier compromiso político, diplomático o de otro tipo con la «administración secesionista» que eluda al Gobierno Federal es «incompatible» con el derecho internacional, por lo que «carece de validez legal o política».

Por eso, pidió a la ONU, la Unión Africana, la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica, la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) y a sus socios internacionales que defiendan el derecho internacional, respeten la soberanía e integridad territorial de Somalia y condenen estas acciones.

«Somalia se reserva su derecho soberano a adoptar todas las medidas legales y necesarias, a través de canales diplomáticos, jurídicos y otros medios apropiados, para proteger su soberanía, integridad territorial y unidad nacional», añadió.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios.

Israel la reconoció como Estado en diciembre de 2025, lo que provocó un amplio rechazo especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.

La apertura de la embajada este lunes en Jerusalén implica otra polémica, pues Israel considera esa ciudad como su capital única, incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980, algo que no reconoce la comunidad internacional, mientra que los palestinos reclaman Jerusalén Este como su capital.

Sólo seis países -Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Estados Unidos— mantienen sus embajadas en Jerusalén Oeste.

La mayoría de naciones tienen su embajada en Tel Aviv y cuentan con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos, como el de España, establecidos antes del nacimiento del Estado de Israel, en 1948, y que sirven para dar servicio a los palestinos. EFE

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