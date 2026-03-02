Somalia traslada su «plena solidaridad» a Jordania y Catar tras los ataques de Irán

Nairobi, 2 mar (EFE).- El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, trasladó su «plena solidaridad» a Jordania y Catar, con cuyos respectivos líderes mantuvo conversaciones telefónicas, tras los ataques iraníes contra esos países este fin de semana en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mohamud habló con el rey Abdalá II de Jordania y «ambos líderes abordaron los recientes acontecimientos regionales y las graves implicaciones de la actual escalada militar en Oriente Medio, subrayando la importancia de la desescalada», informó la Presidencia somalí en un comunicado.

El presidente somalí reafirmó la «plena solidaridad» de su país con Jordania y expresó su «firme apoyo a su soberanía e integridad territorial ante la agresión iraní».

Para Mohamud, cualquier ataque contra el territorio jordano constituye «una clara violación del derecho internacional e injustificable».

Asimismo, el mandatario somalí conversó con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, con quien también analizó el conflicto en Oriente Medio y subrayó «la importancia de la desescalada», indicó a última hora del domingo la Presidencia del país africano.

Mohamud también manifestó su «plena solidaridad» al emir, así como su «firme apoyo» a la soberanía, integridad territorial y espacio aéreo» de Catar frente a la «agresión iraní».

Catar, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania condenaron este lunes los ataques «indiscriminados e imprudentes» con «misiles y drones» de Irán contra sus propios territorios, Omán y el Kurdistán iraquí.

Esos ataques fueron lanzados en respuesta a la ofensiva militar conjunta iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado. EFE

