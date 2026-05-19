Somalilandia anuncia que abrirá una embajada en Jerusalén tras el reconocimiento de Israel

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Nairobi, 19 may (EFE).- Somalilandia anunció este martes que abrirá “pronto” en Jerusalén su embajada en Israel, después de que esa nación reconociera a finales de diciembre pasado a la región separatista somalí norteña como Estado independiente, convirtiéndose en el primer país en dar ese paso.

“Me complace anunciar que la Embajada de la República de Somalilandia estará ubicada en Jerusalén. La Embajada será abierta pronto”, escribió en su cuenta de la red social X el embajador de Somalilandia en Israel, Mohamed Omar Hagi Mohamoud.

“Israel también establecerá su embajada en Hargeisa (capital de la región separatista), reflejando la creciente amistad, el respeto mutuo y la cooperación estratégica entre nuestros dos pueblos”, añadió Mohamed Omar.

El anuncio se produce casi un mes después de que Israel nombrara a Michael Lotem, exembajador en Kenia hasta agosto de 2025, como su representante diplomático ante la región separatista, validando así el reconocimiento unilateral de Somalilandia como Estado independiente emitido por el país hebreo el pasado 26 de diciembre.

Israel considera Jerusalén (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la mayor parte de la comunidad internacional.

Actualmente, solo seis países -Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Estados Unidos- tienen embajadas en Jerusalén Oeste.

En diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, para luego trasladar allí la embajada estadounidense un año después provocando indignación de los palestinos.

La mayoría de países mantienen su embajada en Tel Aviv y cuentan en su lugar con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos de los cuales, como el de España, se establecieron antes del nacimiento del Estado de Israel, y sirven también para dar servicio a los palestinos residentes en la ciudad y en el territorio ocupado de Cisjordania.

El acercamiento estratégico entre Israel y este territorio del Cuerno de África desató una ola de condenas globales.

La Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, China y bloques liderados por Arabia Saudí, Turquía y Egipto rechazaron la maniobra en defensa de la integridad de Somalia, calificándola como un «precedente peligroso» y una «flagrante violación» de la soberanía somalí.

Somalilandia, que fue protectorado británico hasta 1960, declaró su separación de Somalia en 1991 tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barré.

A diferencia del resto de Somalia, sumida desde entonces en el conflicto y la violencia del grupo yihadista Al Shabab, Somalilandia goza de relativa paz, cuenta con instituciones democráticas, Constitución y moneda propias, aunque hasta el reconocimiento de Israel carecía de legitimidad internacional. EFE

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