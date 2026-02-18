Somalilandia condena «interferencia» de Erdogan tras su rechazo del reconocimiento israelí

Nairobi, 18 feb (EFE).- El Gobierno de la región separatista somalí norteña de Somalilandia condenó este miércoles la «inaceptable interferencia» del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien el día anterior rechazó desde Etiopía el reconocimiento de esta región como un Estado independiente por parte de Israel.

«Somalilandia condena los recientes comentarios del presidente de la República de Turquía, calificándolos como una inaceptable injerencia destinada a socavar las relaciones entre Somalilandia y sus socios regionales», expresó el Ministerio de Exteriores de la región separatista en un comunicado.

En ese sentido, instó a Turquía a no extender sus «rivalidades externas» al Cuerno de África, y a abstenerse de adoptar posturas que «aviven las tensiones regionales».

«El acercamiento de Somalilandia a socios regionales e internacionales, así como su búsqueda de reconocimiento, siguen siendo pacíficos, legales y firmemente fundamentados en las aspiraciones democráticas de su pueblo», añadieron las autoridades somalilandesas.

Durante el encuentro este martes en Adís Abeba entre Erdogan y el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, el mandatario etíope pidió el apoyo de Ankara para que el país africano pueda volver a tener acceso al mar Rojo, después de perderlo con la independencia de Eritrea en 1991.

Con ese objetivo en mente, Abiy firmó en enero de 2024 un acuerdo con Somalilandia para garantizar el acceso etíope al mar Rojo mediante una base naval, algo que desató una crisis diplomática entre los gobiernos de Etiopía y Somalia.

A cambio, Adís Abeba afirmó entonces que valoraría el reconocimiento de la región secesionista como un Estado independiente, algo que entonces no había hecho ningún país.

Sin embargo, el pasado 26 de diciembre, Israel se convirtió en la primera nación en reconocer oficialmente a Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”, lo que generó rechazo internacional.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

Somalilandia se separó de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.

Desde esa fecha Somalia vive en un estado de conflicto y caos que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región. EFE

