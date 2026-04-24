Son ya 2.491 los muertos por los ataques israelíes en el Líbano en siete semanas

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El Cairo, 24 abr (EFE).- Un total de 2.491 personas han muerto, incluidos 177 menores, y otras 7.719 han resultado heridas de diversa consideración por los ataques lanzados por el Ejército de Israel contra el Líbano en las últimas siete semanas, informó este viernes un comunicado oficial.

Del total de fallecidos, hay 177 menores, 277 mujeres y 100 trabajadores sanitarios, según el balance acumulado provisional de víctimas desde el 2 de marzo hasta el día de hoy, anunciado por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

En la jornada de hoy las autoridades libanesas denunciaron la muerte de dos personas en un ataque israelí contra la ciudad meridional de Touline, en Marjeyún, mientras el Ejército israelí aseguró haber matado a seis supuestos miembros del grupo chií Hizbulá en Bint Jbeil, en el sur del Líbano.

Los ataques y bombardeos han continuado entre Israel y Hizbulá pese a la prórroga del alto el fuego durante tres semanas más entre ambos países anunciada la pasada madrugada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La prórroga fue anunciada tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes, pero después de que el embajador deIsrael ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijera que la tregua «no es del 100%».

Israel intensificó sus bombardeos aéreos contra el Líbano, y realiza una invasión terrestre de localidades en el sur del país árabe, después de que Hizbulá volviera a atacar al Estado hebreo con proyectiles y drones, a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. EFE

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