Son ya cinco los muertos por el derrumbe de un templo hindú en construcción en Sudáfrica

2 minutos

Nairobi, 14 dic (EFE).- El número de personas fallecidas por el derrumbe de un templo hindú en construcción en la ciudad de Verulam, en el este de Sudáfrica, ha aumentado de cuatro a cinco, informaron este domingo las autoridades.

El Nuevo Templo de Protección de Ahobilam, de cuatro plantas, se desplomó este viernes después del mediodía y, desde entonces, los servicios de emergencias han estado trabajando para rescatar a víctimas atrapadas entre los escombros.

Un primer cuerpo fue encontrado este viernes y otros tres se hallaron este sábado, indicó la municipalidad de eThekwini, que incluye Verulam, a unos 30 kilómetros al norte de Durban, tercera ciudad más grande del país.

El jefe del Gobierno de la provincia de KwaZulu-Natal (donde está Verulam), Thami Ntuli, visitó este domingo el lugar de la tragedia, donde informó del hallazgo de un quinta persona fallecida.

Los servicios de emergencia «están intentando retirar otro cuerpo, el quinto (…). Y sospechamos que podría haber más cuerpos», declaró Ntuli a los periodistas.

Once personas, dos mujeres y nueve hombres, fueron rescatadas el viernes y trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento médico.

El alcalde de eThekwini, Cyril Xaba, visitó el viernes por la noche el lugar del siniestro y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

«Se implementará una gestión de consecuencias si la investigación revela que se incumplieron algunas leyes», dijo Xaba.

Aunque la causa del derrumbe sigue bajo investigación, las pesquisas preliminares de las autoridades sugieren que la construcción podría ser ilegal.

Ntuli señaló este domingo que espera conocer «la verdad sobre si hubo una razón real para que esto sucediera o si hubo negligencia durante la construcción». EFE

pa/ah