The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Sondeos a pie de urna en Perú dan empate técnico con leve ventaja de Fujimori ante Sánchez

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 7 jun (EFE).- Los sondeos a pie de urna celebrados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú dan un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, si bien ambos coinciden en dar un posible triunfo a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7 % de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.

El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06 %. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3 %, lo que hace que la diferencia en ambos no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección. EFE

dub-fgg/lnm

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR