Sonia Carrasco regresa con fuerza a la moda de París con su particular sastrería artesana

Compartir

3 minutos

Abraham de Amézaga

París, 25 jun (EFE).- La sastrería artesana confeccionada en la ciudad española de Barcelona con tejidos de gran calidad de Sonia Carrasco volvió a desfilar este jueves en París, en la tercera jornada de la moda hombre, donde chaquetas, pantalones envolventes largos y cortos y gabardinas sobresalieron en su colección para la primavera-verano de 2027.

En el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, un complejo del siglo XVIIII en el barrio del Marais, y dentro del calendario oficial, Carrasco (Valencia, 1988) es la única presencia española en la semana parisina, que se clausurará este domingo.

Su colección para la temporada veraniega del próximo año ha sido más amplia que la primera: estuvo compuesta por 33 conjuntos y en ella la mezcla de sastrería y punto volvieron a ser una constante.

En el centro de un gran salón de altísimos techos, una larga mesa cubierta de manteles blancos y con restos de comida, copas y tazas de café. Junto a ella fueron desfilando la treintena de modelos, para hacerlo sobre la mesa al cierre del pase.

Sonia Carrasco da valor a las prendas: las concibe para durar. Una moda relajada y vestida al mismo tiempo, de aire dandi, la suya.

En el apartado de colores, la diseñadora vuelve a apostar por los neutros, naturales; valores seguros.

Todo parte de una técnica, por medio de la que se construye la colección. Son patrones masculinos que visten tanto a hombres como mujeres. «Tenemos un secreto en la confección de nuestras prendas que hace que las propuestas sean tanto para hombres como mujeres», explicó a EFE la diseñadora al finalizar su desfile.

Su bolso Fundamental, inspirado en la parte superior de una funda de traje, llega en tamaño mini.

Además de estar presente en varios países, por medio de tiendas multimarca, estos meses Carrasco comienza a distribuir por primera vez su moda en su país, España. Será en dos tiendas multimarca de Barcelona y San Sebastián, en el norte del país.

Si en su debut en enero ya avanzó que volvería a París con una nueva colección en la siguiente edición, la de hoy, asegura ahora: «Ya he confirmado que estaré el próximo año, presentando la tercera».

Por la mañana, la firma japonesa Issey Miyake mostró las propuestas de su marca masculina IMMen, con siluetas ondulantes, superposiciones y prendas con aperturas y perforaciones.

Chaquetas, monos, pantalones largos anchos y shorts forman parte de la generosa colección, en cuanto a propuestas.

Inspirada en las sombras del bambú en esta ocasión, la asimetría, junto a los tonos degradados, la amplitud y los pliegues están muy presentes. EFE

aaz/cat/mra

(foto)(vídeo)