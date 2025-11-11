Sony aumentó su beneficio un 13,7 % en primer semestre por rentabilidad de juegos y música

1 minuto

Tokio, 11 nov (EFE).- La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento Sony registró un beneficio neto de 570.452 millones de yenes (unos 3.700 millones de dólares, 3.200 millones de euros) en su primer semestre fiscal, que abarcó de abril a septiembre, un aumento del 13,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la rentabilidad de sus negocios de videojuegos y música.

El beneficio operativo de la empresa subió un 20,4 % interanual en dichos seis meses, hasta 768.929 millones de yenes (4.980 millones de dólares, 4.310 millones de euros), mientras que su facturación por ventas creció un 3,5 %, hasta 5,72 billones de yenes (37.150 millones de dólares, 32.140 millones de euros), según su informe financiero publicado este martes.

Estos resultados se apoyaron en la sostenibilidad de su rama de videojuegos y la rentabilidad de su negocio de música, así como un notable desempeño de su sector de imagen y sensores, donde se incluye el área de semiconductores. EFE

mra/daa/sbb