Sony ganó 5.127 millones de euros entre abril y diciembre, un 12,4 % más

1 minuto

Tokio, 5 feb (EFE).- La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento Sony registró un beneficio neto de 947.780 millones de yenes (unos 5.127 millones de euros) entre abril y diciembre, un 12,4 % interanual más, informó este jueves la compañía.

El beneficio operativo de Sony se amplió un 21 %, hasta 1,28 billones de yenes (6.946 millones de euros) en dicho período, primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, según su informe financiero.

Su facturación por ventas se incrementó un 2,3 % interanual, hasta 9,44 billones de yenes (53.786 millones de euros), principalmente gracias a los buenos resultados de su rama musical y del sector del entretenimiento. EFE

