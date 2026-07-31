Sony ganó un 32,1 % más en su primer trimestre y mejora pronóstico anual por videojuegos

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Tokio, 31 jul (EFE).- El beneficio neto de Sony se incrementó un 32,1 % entre abril y junio, su primer trimestre fiscal, en el que ganó 342.161 millones de yenes (1.850 millones de euros), informó este viernes en su informe financiero, en el que mejoró sus previsiones para el ejercicio gracias a su negocio de videojuegos.

La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento anotó una ganancia operativa de 476.499 millones de yenes (2.576 millones de euros) en el trimestre, un 40,2 % interanual más.

La facturación por ventas del conglomerado aumentó, además, un 8,2 %, hasta 2,84 billones de yenes (15.360 millones de euros), impulsada por el buen rendimiento de sus segmentos de música y sensores de imagen.

La rama de videojuegos de Sony, la de mayor peso en sus cuentas, registró un ligero aumento de ventas del 0,06 % con respecto al mismo período del ejercicio previo, gracias al impacto positivo del cambio de divisa.

Sony vendió 1,6 millones de consolas PlayStation 5 (PS5) entre abril y junio, hasta alcanzar unas ventas acumuladas de más de 90 millones de unidades a nivel global desde su lanzamiento.

El incremento de ventas fue del 25,6 % en su segmento de sensores de imagen, gracias al impulso de las ventas de sensores para teléfonos inteligentes, detalló en el informe.

La rama de música de la firma, Sony Music, experimentó un aumento de ventas del 21 % interanual en el trimestre, mientras que el segmento cinematográfico continuó siendo deficitario, con un descenso de ventas del 4 %, pese a la mejoría de los ingresos por suscripciones al servicio de ‘anime’ en ‘streaming’ Crunchyroll.

Sony mejoró sus previsiones de beneficio neto para el año fiscal en curso, que finalizará en marzo de 2027, hasta 1,21 billones de yenes (unos 6.542 millones de euros), frente a los 1,16 billones (6.271 millones de euros) proyectados en sus estimaciones de mayo, gracias principalmente al sector de los videojuegos.

La empresa también mejoró su estimación de beneficio operativo, hasta 1,72 billones de yenes (9.299 millones de euros), y aumentó su estimación de facturación hasta 12,5 billones de yenes (67.580 millones de euros).

La mejora se debe principalmente a un aumento estimado de sus ingresos en el sector de los videojuegos gracias a los efectos positivos del cambio de divisa y el reembolso de aranceles estadounidenses.

Las buenas previsiones de la firma llegan después de que PlayStation anunciara que dejará de producir versiones físicas de sus nuevos títulos a partir de enero de 2028, una decisión que la empresa describe como una evolución natural, pero que ha generado críticas entre los aficionados por lo que podría significar para el coleccionismo, el mercado de segunda mano o la conservación. EFE

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