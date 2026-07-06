Sorloth: «Tenemos tanta confianza que creemos que podemos ganar a cualquiera»

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East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El delantero Alexander Sorloth aseguró este domingo que los futbolistas noruegos tienen tanta confianza que sienten que pueden «ganar a cualquier equipo» después de haber eliminado a Brasil en los octavos de final del Mundial.

«Es increíblemente genial. Somos tan buenos y tenemos tanta confianza en nosotros mismos que creemos que podemos ganar cada partido que jugamos, y esa es una sensación fantástica», expresó Sorloth en zona mixta después de que Noruega venciera 1-2 a Brasil en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

«Teníamos fe en que si lográbamos llegar a un Mundial, nos iría increíblemente bien. Y por momentos pasamos por encima de Brasil, es fantástico», añadió Sorloth.

Sorloth afirmó que todos los partidos que jueguen más allá de la fase de grupos son «un extra».

«Estamos viviendo a base de extras durante todo el camino, así que es totalmente mágico. Estamos en cuartos de final, no tenemos nada que perder, solo tenemos que salir a por todas», comentó el delantero del Atlético de Madrid.

Noruega ha llegado a cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Sorloth todavía no se ha estrenado como goleador, pero su homónimo de ataque Haaland se ha encargado de llevar el peso goleador, con siete goles en cuatro partidos disputados. EFE

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