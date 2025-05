Sorogoyen, sobre el rodaje con Bardem: «Me he notado nervioso, no me había pasado nunca»

Cannes (Francia), 14 may (EFE).- El director español Rodrigo Sorogoyen, que se encuentra en Cannes presidiendo el jurado de la Semana de la Crítica, admite que por primera vez, en la filmación con Javier Bardem, se ha sentido «nervioso» al ponerse detrás de la cámara.

«Me he notado nervioso y es una sensación que no me gusta», explicó en declaraciones a EFE horas antes de la inauguración de la Semana de la Crítica, que es una de las secciones paralelas del Festival de Cannes y en la que Sorogoyen preside este año el jurado.

«No me había pasado nunca», detalló, y precisó que su inquietud fue en particular en la primera parte de la filmación de ‘El ser querido’ -que se desarrolló principalmente en la isla de Fuerteventura- y que luego ya se tranquilizó «un poco».

Para Sorogoyen, los nervios experimentados tiene que ver «con el éxito de ‘As bestas'» -su último largometraje, que se estrenó precisamente en el certamen de la Costa Azul- y con el tamaño de la producción, que es la más grande de su currículum hasta la fecha.

Pero también tienen que ver «con Javier Bardem, por supuesto», con quien no había trabajado hasta ahora.

El rodaje en sí, que fue «muy intenso» y muy «cansado», terminó hace un mes y ahora Sorogoyen se encuentra en proceso de montaje y «muy contento» con todo el material.

En este proyecto ha vuelto a unir fuerzas con Isabel Peña para escribir el guión y, para darle la réplica a Bardem, ha contado con otra vieja conocida, la actriz Vicky Luengo, que ya fue protagonista de su serie ‘Antidisturbios’.

«Me he encontrado con una aventura muy bonita obviamente. Me he reencontrado trabajando con Vicky, con Victoria Luengo y ha sido maravilloso. He trabajado con Javier Bardem, que es un sueño para mí, y ha sido maravilloso también», expresó.

«Y por supuesto el equipo, no al cien por cien, pero si al 80 %. Suelo trabajar con el mismo equipo siempre y así ha sido aquí y ha sido también otra vez muy bonito reencontrarnos, seguir aprendiendo, seguir divirtiéndonos (…) No puedo decir nada malo del rodaje, salvo los típicos problemas del rodaje que hay en todos y que te hacen estar más despierto a la hora de intentar solucionarlos», razonó.

‘El ser querido’ tiene planeado su estreno para 2026 y Sorogoyen no descartó, «si la gente de aquí quiere», volver al Festival de Cannes para presentarlo. EFE

