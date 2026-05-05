Sospechoso de arrollar peatones en Leipzig tenía problemas de salud mental, según prensa alemana

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Un hombre acusado de haber embestido el lunes con un coche a una multitud en la ciudad alemana de Leipzig, causando la muerte de dos personas, había sido tratado recientemente por problemas de salud mental, aseguraron este martes medios de prensa.

El ciudadano alemán de 33 años condujo el vehículo a gran velocidad por una calle del casco histórico de Leipzig, causando la muerte de dos personas y dejando a muchas otras heridas.

Alemania se ha visto sacudida en años recientes por una serie de ataques con vehículos arremetiendo contra la multitud, entre ellos uno dirigido contra un mercado navideño en 2024 en Magdeburgo, y otros en Berlín y Múnich.

El sospechoso del incidente de Leipzig fue detenido en el lugar de los hechos y las autoridades señalaron que no creen que tuviera una motivación política o religiosa.

Las autoridades no han comentado sobre la salud mental del hombre, pero tanto el diario Bild como la emisora local MDR informaron que recientemente había recibido tratamiento en un centro psiquiátrico.

Bild afirmó que él mismo se había internado en el centro, pero que se le pidió que se marchara el domingo debido a su comportamiento agresivo hacia otros pacientes.

No estaba claro si la institución había informado a la policía antes de su salida, algo que están obligados a hacer en los casos en que un paciente pueda representar un peligro, añadió.

Este martes por la mañana, la calle donde se produjo el incidente seguía acordonada mientras la policía registraba la zona.

En una iglesia próxima, Heidi Rheinsdorf dijo que había viajado a Leipzig desde una localidad cercana para mostrar su apoyo a la comunidad local.

Secándose las lágrimas, esta mujer de 32 años declaró a la AFP que se había sentido «conmocionada» al enterarse del atropello, y añadió: «simplemente no entiendo por qué (el presunto autor) lo hizo».

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