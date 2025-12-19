Sospechoso de tiroteo en Brown y profesor del MIT fueron a la misma universidad en Lisboa

1 minuto

Washington, 18 dic (EFE).- El ciudadano portugués identificado este jueves como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown asistió a la misma universidad de Lisboa que el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) hallado asesinado esta semana, según informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Durante una conferencia de prensa, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, Ted Docks, indicó que Claudio Neves Valente, de 48 años y hallado sin vida este jueves, fue señalado como sospechoso del tiroteo en Brown que dejó muertos a dos estudiantes habría estudiado en la misma universidad de Lisboa que el profesor del MIT, Nuno Loureiro, también encontrado muerto esta semana. EFE

dte/sbb