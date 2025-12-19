Sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown en EEUU fue hallado muerto

El hombre sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, que dejó dos personas muertas y nueve heridos, fue encontrado sin vida este jueves, informaron las autoridades de Estados Unidos.

Las autoridades creen que esta persona de 48 años de edad, de nacionalidad portuguesa y que era estudiante de Brown, también fue el responsable de balear el lunes a un físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en su casa en Boston.

De acuerdo con Oscar Perez, jefe del Departamento de Policía de Providence en el estado de Rhode Island, el sospechoso fue identificado como Claudio Neves-Valente. «Se quitó la vida esta noche», informó a periodistas.

El cuerpo de Neves-Valente fue hallado en un depósito en el estado de New Hampshire, junto con dos armas de fuego.

«Esta noche, los vecinos de Providence pueden finalmente respirar con un poco más de tranquilidad», dijo el alcalde Brett Smiley a periodistas.

No hubo declaraciones sobre los motivos de los ataques que involucran a dos de las principales universidades de Estados Unidos.

«La investigación preliminar que empezó en la ciudad de Providence nos llevó a esa conexión», dijo Pérez, sin ofrecer más detalles, con una conferencia de prensa próxima a realizarse en Boston.

– La investigación y las víctimas –

El tiroteo en Brown ocurrió el sábado en un edificio donde los estudiantes presentaban exámenes en el campus de la prestigiosa universidad en Providence.

Antes del hallazgo del cuerpo de Neves-Valente, las autoridades habían anunciado la identificación del sospechoso del tiroteo.

Los dos estudiantes asesinados fueron identificados como Ella Cook, vicepresidenta de la asociación republicana de Brown, y Mukhammad Aziz Umurzokov, originario de Uzbekistán, que esperaba convertirse en neurocirujano.

Smiley indicó que había un sobreviviente en estado crítico pero estable, cinco más en condiciones estables y dos dados de alta.

Durante días, las autoridades presentaron pocos resultados de la investigación. Inicialmente detuvieron a un hombre en relación con el tiroteo, pero luego lo liberaron. Luego publicaron imágenes de un posible sospechoso y de un individuo que estaba cerca de él, en un esfuerzo por encontrarlos.

La Universidad de Brown ha enfrentado cuestionamientos, incluido del presidente Donald Trump, por la seguridad en el campus luego de que se conociera que ninguna de sus 1.200 cámaras de seguridad estaban conectadas al sistema de vigilancia de la policía.

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.

Las autoridades federales informaron sobre la posible responsabilidad de Neves-Valente en el tiroteo contra el profesor portugués Nuno Loureiro de 47 años, que enseñaba ciencia nuclear, ingeniería y física en el MIT desde 2016.

El científico fue encontrado herido de bala el lunes en la noche en su domicilio a unos 80 kilómetros de Providence. Fue declarado muerto en el hospital a la mañana siguiente.

