Sospechosos de intento asesinato de general ruso admiten su culpa y vínculos con Ucrania

Moscú, 9 feb (EFE).- Los dos sospechosos del intento de asesinato del número dos de la inteligencia militar rusa, Vladímir Alexéyev, detenidos la víspera, reconocieron su implicación el atentado y sus vínculos con la inteligencia ucraniana, según informó hoy el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

«Los ciudadanos de Rusia Liubomir Korba, nacido en 1960, y Víktor Vasin, nacido en 1959, detenidos por los agentes del FSB, reconocieron la culpa e informaron sobre detalles del intento de asesinato del primer subdirector de la Dirección Principal del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Vladímir Alexéyev, perpetrado por orden del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)», indicó la entidad en su portal oficial.

Según el FSB, Korba fue el ejecutor directo del atentado y Vasin, su cómplice.

«Korba fue reclutado por un agente del SBU en agosto de 2025, en la ciudad de Ternopil, pasó cursos de tiro en un polígono de Kiev (…) entrenado en sistemas de comunicación y el servicio de vídeo conferencias Zoom y enviado a Rusia por la ruta Kiev-Chisina-Tiflis-Moscú», señaló la inteligencia rusa.

Los investigadores rusos vincularon también a su hijo, Lubos Korba, quien siendo ciudadano polaco participó en el reclutamiento de su padre con apoyo de los servicios de inteligencia polacos.

«Por orden del SBU, Korba, por un pago mensual en criptodivisas, vigiló a altos mandos de las Fuerzas Armadas de Rusia en la región de Moscú. Extrajo de un escondite en la región de Moscú una pistola Makárov con un silenciador y municiones, y una llave electrónica de la puerta del edificio en la que vivía Alexéyev» entregada por otra cómplice del atentado, Zinaída Serebrítskaya, quien arrendaba un apartamento en este edificio y logró huir a Ucrania.

El FSB detalló que Korba entró al edificio, esperó a la aparición de Alexéyev y le disparó cuatro veces.

Tras el atentado botó la pistola y una mochila, se cambió de ropa y tomó un avión rumbo a Emiratos Árabes, donde fue detenido a solicitud de las autoridades rusas.

«El SBU le prometió 30.000 dólares en caso de que el atentado contra Alexéyev fuese exitoso», puntualizó la inteligencia rusa.

Su cómplice, Vasin, arrendó un apartamento para que Korba pudiera vivir durante los preparativos del atentado.

Las autoridades vinculan a Vasin con el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del desaparecido líder opositor ruso Alexéi Navalni, organización ilegalizada y prohibida en Rusia.

Alexéyev fue tiroteado este viernes después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones ucranianas y estadounidenses para negociar una posible paz en Ucrania.

Recibió varios disparos en abdomen, brazo y pierna en su domicilio en Moscú, según la prensa rusa.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del crimen con el objetivo de torpedear las negociaciones de paz en las que su jefe encabeza la delegación rusa.

El atentado contra Alexéyev se suma a una larga lista de ataques contra altos mandos militares rusos, con el último en diciembre, cuando el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.

El general es responsable de los grupos mercenarios que prestan sus servicios paramilitares internacionalmente.

También es conocido porque negoció con el líder del grupo de mercanarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, cuando este se amotinó en junio de 2023 y, de hecho, tomó las guarniciones militares de la ciudad rusa de Rostov, de un millón de habitantes.EFE

mos/alf