The Swiss voice in the world since 1935

Sotheby’s subastará cuadro de Klimt que perteneció a magnate por 150 millones de dólares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 15 sep (EFE).- Sotheby’s anunció este lunes que subastará un famoso cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt por 150 millones de dólares, el ‘Retrato de Elisabeth Lederer’, que pertenece a la colección del magnate de la cosmética estadounidense Leonard Lauder.

La casa de subastas inaugurará su nueva sede en el edificio histórico de estilo brutalista Breuer de Nueva York el 18 de noviembre, con la subasta de parte de la colección del heredero del imperio de cosmética Estée Lauder, que falleció el pasado junio, según un comunicado.

El retrato de grandes dimensiones de Elisabeth Lederer, la hija de uno de los clientes de Klimt, es la pieza más destacada de la venta de 24 obras de grandes maestros del siglo XX propiedad de Lauder, que se estima en total en unos 400 millones de dólares.

Además de ese retrato, la venta incluye dos paisajes de Klimt, ‘Blumenwiese’, un campo lleno de flores, que partirá con un precio de 80 millones, y ‘Waldhag bei Unterach am Attersee’, una vista de un bosque y un lago, por 70 millones; estas tres obras no habían salido nunca al mercado.

La subasta también abarca nombres de artistas reconocidos como Henri Matisse, que firma seis esculturas, Edvard Mundh, Pablo Picasso, Agnes Martin, Claes Oldenberg o Coosje van Bruggen, indica la nota. EFE

nqs/dte/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR