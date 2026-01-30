Sotheby’s subastará en Nueva York piezas de pintores «maestros», entre ellas un Rembrandt

4 minutos

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 30 ene (EFE).- El pintor holandés Rembrandt es la estrella de una de las subastas de Sotheby’s que formarán parte de su semana anual de «antiguos maestros», con la que este año espera recaudar 100 millones de dólares.

Del 4 al 6 de febrero, Sotheby’s venderá al mejor postor una multitud de pinturas de artistas europeos desde finales del siglo XIII hasta principios del XIX.

Este año, la pieza estrella es ‘Young Lion Resting’, la única representación animal de Rembrandt que permanece en manos de un particular y que ha sido cedida por el empresario y filántropo estadounidense Thomas Kaplan.

«Es el primer dibujo realmente significativo de Rembrandt que sale a subasta en al menos 25 años, y también es una imagen maravillosa y poderosa», explica a EFE Gregory Rubinstein, jefe del Departamento de Dibujos de Antiguos Maestros de Sotheby’s en todo el mundo.

Frente a la pieza, en la que Rembrandt esboza a un león que descansa sobre una superficie pero que parece preparado para atacar, Rubinstein asegura que al mirar al animal «se ve su corazón».

Se cree que el pintor neerlandés representó al felino entre finales de la década de 1630 y principios de la de 1640 y que lo hizo en directo, transmitiendo así no solo la forma del animal sino también su tranquilidad.

Sotheby’s espera que la obra se venda por una horquilla de entre 15 y 20 millones de dólares el próximo 4 de febrero, un dinero que irá a parar a la organización Panthera, dedicada a proteger a los felinos salvajes y sus ecosistemas.

Esta donación hace del cuadro una obra aún más especial, indica Rubinstein, que afirma estar «encantado» de poder ayudar a la ONG: «Así podemos utilizar nuestro trabajo para ayudar en esta causa».

El ‘Ecce Homo’ de Antonello da Messina

Un día después de que el león de Rembrandt se venda al mejor postor, Sotheby’s subastará en su sede de la Gran Manzana un ‘Ecce homo’ del italiano Antonello da Messina.

La obra de Antonello, considerado uno de los pintores más importantes del Renacimiento italiano, se subastará por entre 10 y 15 millones de dólares, según estima Sotheby’s, que obtuvo la pieza a través de un coleccionista anónimo.

En esta obra de 1460, el pintor representó a Cristo justo antes de su crucifixión, tras haber sido coronado con espinas y con una cuerda alrededor del cuello.

«Es una imagen de extrema angustia. La emoción cruda que el artista consigue infundir en la figura es muy humana, poderosa y físicamente triste», asegura a EFE David Pollock, jefe del Departamento de Antiguos Maestros en Nueva York.

En el reverso de la pieza, el italiano retrata a San Jerónimo en el desierto, en una imagen que se percibe algo desgastada: «Había gente que literalmente besaba o tocaba a San Jerónimo porque este objeto estaba concebido para la devoción personal, para ser sostenido y tocado y encontrar así la espiritualidad y religiosidad», explica Pollock.

Entre los viejos maestros que figuran en las subastas también se encuentra el español Francisco de Zurbarán con su representación del matrimonio místico de Santa Catalina de Alejandría, que se venderá por un precio estimado de entre 800.000 y 1,2 millones de dólares.

Otros nombres que resuenan en las pujas son el neerlandés Jan Lievens, con ‘Allegory of the Five Senses’ (entre 2 y 3 millones de dólares) y el italiano Biagio d’Antonio, con ‘Portrait of a Young Man Wearing a Red Beretto’ (entre 800.000 y 1,2 millones).

Más allá de los europeos, Sotheby’s también subastará el 5 de febrero un ‘majzor’ (un libro litúrgico judío) de 1415 que fue confiscado por los nazis en 1938 y que no fue devuelto a sus propietarios, la adinerada familia Rothschild, de Frankfurt, hasta 2025.

Se estima que este libro se venda por entre 5 y 7 millones de dólares. EFE

asg/nqs/av

(foto) (vídeo)