Soto, Machado y Caminero lucen en victoria dominicana contra Detroit antes del Clásico

Santo Domingo, 3 mar (EFE).- Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero se lucieron este martes en la victoria por 12-4 de República Dominicana ante los Tigres de Detroit, en un amistoso previo al Clásico Mundial de Béisbol disputado en el estadio Quisqueya Juan Maricha.

Previo al inicio del partido, el merenguero dominicano Héctor Acosta ‘El Torito’ interpretó el himno nacional dominicano, mientras que familiares de las víctimas del desplome de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, en el que fallecieron 235 personas, entre ellas la hermana del gerente del equipo dominicano, Nelson Cruz, realizaron el picheo de honor.

Como se había anunciado antes de la celebración de los dos encuentros ante los de Detroit, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, hizo entrega de un cheque de 125.000 dólares a Cruz, como parte de los fondos recaudados que serán donados a la Cruz Roja de la República Dominicana.

En el encuentro, Kevin McGonigle disparó un cuadrangular al primer picheo del juego ante el abridor dominicano Luis Severino.

McGonigle se encargó de ampliar la ventaja de los Tigres en el segundo acto, cuando castigó a Severino con un sencillo para remolcar a Zach McKinstry al dominicano Thayron Liranzo.

Los dominicanos anotaron tres carreras e igualaron el marcador en el cierre de ese segundo episodio, la primera de ellas por sencillo al jardín central de Austin Wells, con el que remolcó a Machado.

La segunda llegó por rodado de Geraldo Perdomo, que permitió anotar a Caminero y la tercera arribó en las piernas de Julio Rodríguez, quien anotó por elevado de sacrificio de Ketel Marte.

McGonigle volvió a colocar delante a los Tigres al anotar en la cuarta entrada por elevado de Riley Greene.

La exhibición de poder de los bates dominicanos se hizo presente en el cierre de ese cuarto capítulo, cuando tras doble remolcador de Fernando Tatis Jr., Soto desapareció la pelota por encima de la pared del jardín derecho para producir dos carreras.

El bombardeo continuó y con dos outs en la pizarra, Machado mandó la pelota más allá de los límites del jardín izquierdo, siendo seguido por Caminero, quien desapareció esférica por la barda entre los jardines central y derecho, coronando un rally de cinco anotaciones.

Los dominicanos volvieron a la carga en el quinto, con sencillos productores de una carrera de Tatis Jr., Soto y Carlos Santana, quien entró a juego en sustitución de Vladimir Guerrero Jr.

En el sexto, Jeremy Peña conectó un triple para empujar a Agustín Ramírez con la carrera número 12 de los quisqueyanos en el juego.

Tras Severino, por el equipo dominicano lanzaron Gregory Soto, Dennis Santana, Seranthony Domínguez, Carlos Estévez, Abner Uribe, Camilo Doval, Wandy Peralta,Huáscar Brazobán y Juan Mejía.

Los dominicanos enfrentarán nuevamente a los Tigres este miércoles, en el segundo partido de esta serie de dos juegos, en el cual estará iniciando el derecho Brayan Bello. EFE

