Soy heredera de la literatura rioplatense de la extrañeza, dice uruguaya Fernanda Trías

Guadalajara (México), 7 dic (EFE).- La escritora uruguaya Fernanda Trías señaló este domingo a EFE que su obra es heredera de la literatura que trabaja con la extrañeza y lo insólito, una forma de ver el mundo muy latinoamericana, especialmente de la región alrededor del Río de la Plata, al sur del continente.

“Tiene que ver con la literatura del insólito y la extrañeza en particular, creo que varias la estamos trabajando, pero también es una tradición muy nuestra, o sea, realmente es una tradición muy latinoamericana y también muy rioplatense”, dijo.

Mencionó que en Uruguay hay autores conocidos por impulsar esa tradición como Felisberto Hernández, Armonía Somers, Marosa di Giorgio o Mario Levrero.

“Hay una genealogía de mucho enrarecimiento en la mirada, de esa mirada sobre las cosas que hace que todo se sienta un poco extraño, y sin duda, a mí me gusta, me siento cómoda en esa tradición”, declaró.

La uruguaya afincada en Colombia recibió en la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su libro ‘El monte de las furias’, “una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”, según el jurado.

Esta es la segunda ocasión en la que la autora obtiene el premio, dedicado a la literatura hecha por mujeres.

La primera fue en 2021 por su novela ‘Mugre rosa’, un reconocimiento que transformó la proyección de su obra, aceptó.

“Ganar el Sor Juana le dio mucha visibilidad a mi obra. Lo maravilloso de los premios es cómo abren espacio a nuevos lectores: llegan por el premio y, si tienes suerte, se quedan. ‘Mugre rosa’ se leyó muchísimo después, y realmente creo que fue consecuencia directa del reconocimiento”, dijo.

A pesar de la expectativa que generó ese éxito, Trías aseguró que el proceso de ‘El monte de las furias’ no estuvo marcado por la presión. Cuando ganó el primer premio ya llevaba dos años trabajando en esta nueva novela, iniciada en 2020 durante la pandemia, lo que le permitió crear en total libertad.

“Tuve suerte porque no comencé este libro desde cero después del premio; ya tenía un camino recorrido, y eso lo protegió de cualquier mirada externa o de las ansiedades que podría haber generado tanta visibilidad”, explicó.

Una montaña que narra

Uno de los elementos más distintivos de ‘El monte de las furias’ es que la montaña asume el papel de narradora. La novela alterna capítulos contados por una mujer y por la propia montaña.

Este gesto, que considera arriesgado e inusual, responde a una búsqueda de horizontalidad entre lo humano y lo no humano.

“La montaña es narradora. Quería horizontalizar la relación, darles el mismo estatus. Construir esa voz fue difícil: debía ser verosímil, no infantilizada, con un tono casi mítico, suprahumano, que ve el mundo desde un tiempo distinto y sobrevuela lo humano. Encontrar ese lenguaje fue muchísimo trabajo”, señaló.

La autora reconoció que este enfoque dialoga, aunque indirectamente, con cosmovisiones indígenas latinoamericanas donde la naturaleza es concebida como entidad viva.

Para Trías, esta concepción del territorio como personaje no es accidental, pues resulta “imposible” escribir literatura contemporánea de espaldas a la naturaleza en un contexto de crisis ambiental y colapso climático.

La autora sostuvo que hay un creciente interés, especialmente entre escritoras latinoamericanas, en explorar la relación con la tierra desde perspectivas no tradicionales.

Aunque todavía son narrativas escasas, aseguró que van a proliferar a medida que los discursos sobre crisis ambiental, desplazamiento y vulnerabilidad climática se vuelvan más urgentes.

“Prácticamente eso va a ser cada vez más común porque sí encuentro que con toda la crisis climática y la crisis ambiental y la destrucción del medioambiente en este momento escribir una novela donde la naturaleza no tenga nada que ver, me parece extraño porque ya nos dimos cuenta que es central”, concluyó. EFE

