Space X retrasa a mañana viernes el decimotercer lanzamiento de Starship por mal tiempo

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Washington, 23 jul (EFE).- El gigante aeroespacial Space X decidió este jueves, debido al mal tiempo en Texas, posponer a mañana viernes el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete de gran tonelaje Starship que estaba previsto para hoy.

La empresa de Elon Musk explicó en un comunicado que debido a las condiciones meteorológicas en su centro de lanzamiento en Starbase, en la costa del Golfo de México, la nueva ventana de lanzamiento se abrirá mañana, viernes 24 de julio, a las 17:45 hora local (22:45 GMT).

El lanzamiento se había programado originalmente para hoy después de que tuviera que posponerse el pasado 16 de julio.

Ese día la operación se suspendió cuando el cohete estaba ya en la plataforma y no logró encender al menos cuatro de sus 33 motores durante la cuenta atrás, lo que activó en los sistemas informáticos la detención automática.

El lanzamiento ahora reprogramado para mañana es el segundo de este año y también el segundo del tercer modelo del proyectil, que hizo su vuelo inaugural el pasado 22 de mayo.

La compañía ha asegurado que con esta misión busca afinar el rendimiento de esta tercera versión del cohete más potente jamás construido, especialmente en lo que se refiere a su propulsor Super Heavy, que constituye la primera de las dos fases del vehículo espacial.

Además de completar las etapas de lanzamiento, ascenso y separación de fases, esta misión busca que Super Heavy realice con éxito los reencendidos de sus motores en las fases de retorno y aterrizaje, el cual debe producirse en una plataforma instalada en aguas del Golfo de México.

Esta es la primera vez que el Starship ha sido además equipado con satélites Starlink V3 de nueva generación.

En esta decimotercera misión está previsto que el cohete despliegue en trayectoria suborbital veinte V3, que dispondrán de veinte minutos para conectarse a la constelación Starlink principal mediante láseres de alta capacidad, antes de desintegrarse durante su reingreso en la atmósfera.

La NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita esta tercera versión del Starship para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

La misión tripulada a la Luna fue aplazada de finales de 2026 a mediados de 2027, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete.

SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa. EFE

asb/rrt