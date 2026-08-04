SpaceX cae 6,3% en operaciones tras cierre de Wall Street ante dudas por elevados gastos

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Nueva York, 4 ago (EFE).- Las acciones de la empresa aeroespacial SpaceX caían alrededor de un 6,3 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street este martes, después de que los inversores centraran su atención en su gasto de capital y las elevadas inversiones en inteligencia artificial (IA).

En sus primeros resultados públicos tras su histórica salida a bolsa en junio, la empresa aeroespacial creada y dirigida por el magnate Elon Musk divulgó una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257 % más interanual.

Entre abril y junio, el periodo más seguido por analistas e inversores, registró una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad que en el mismo trimestre de 2025. Su facturación fue de 7.814 millones de dólares, un 92 % más interanual, por encima de los 6.930 millones que esperaban los analistas, según la cadena CNBC.

Otros proveedores de consenso, como la firma de datos FactSet, manejaban previsiones algo inferiores, de entre 6.800 y 6.900 millones de dólares de ingresos.

Además, en el segundo trimestre, SpaceX elevó con fuerza sus inversiones de capital en inteligencia artificial, hasta 15.828 millones de dólares, más del doble que en el trimestre anterior.

La reacción negativa de los inversores refleja las dudas sobre el elevado nivel de inversión de la empresa, así como su capacidad para convertir el gasto en beneficios.

Por su parte, SpaceX defendió su capacidad para sostener sus planes y aseguró que cerró el segundo trimestre con casi 100.000 millones de dólares de liquidez.

SpaceX protagonizó el mayor debut bursátil de la historia el 12 de junio al captar más de 75.000 millones de dólares, pero desde entonces el valor de sus acciones ha caído más del 20 %. EFE

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